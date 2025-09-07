E-Auto geht nach Unfall in Flammen auf: 2 Kinder verbrennen in Wrack

Bei einem schweren Verkehrsunfall sind in Schwerte 3 Menschen ums Leben gekommen, darunter zwei Kinder. Der Mann und die beiden Kinder saßen in einem Elektroauto, das gegen einen Baum prallte und in Flammen aufging, wie ein Polizeisprecher sagte. Für die drei Menschen kam jede Hilfe zu spät, sie verbrannten in dem Wrack.

Weitere Angaben zur Identität der Opfer machte der Sprecher zunächst nicht. Ursache für den Unfall im Kreis Unna war demnach vermutlich ein Überholmanöver. Insgesamt sollen drei Fahrzeuge beteiligt gewesen sein. Weitere Details zum Unfallhergang gab es zunächst nicht.