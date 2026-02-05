Dubai bekommt weltweit erste Straße aus Gold

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Dubai wird seit Jahrzehnten als "City of Gold" bezeichnet. Schon bevor Wolkenkratzer Hunderte Meter in den Himmel ragten, entwickelte sich die Stadt zu einem der wichtigsten Zentren für Gold- und Edelmetallhandel im Nahen Osten. Händler aus Indien und dem Iran ließen sich aufgrund der freien Handels- und Zollpolitik in den 1940er- und 1950er-Jahren im Emirat nieder. Der sogenannte Gold Souk, ein traditioneller Goldmarkt, wurde zum zentralen Handelsplatz der Region.

Bereits in den frühen 1900er-Jahren verkauften erste Händler im historischen Viertel Al Ras in Deira, direkt am Dubai Creek, das glänzende Edelmetall. Über die Jahrzehnte wuchs der Souk zu einem bedeutenden Umschlagpunkt für Goldschmuck und Rohgold – ein Status, den er bis heute hält. Er ist zwischen engen, überdachten Gassen gelegen, Heimat von Hunderten Juweliergeschäften und zählt zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten Dubais – sowohl für Touristinnen als auch für professionelle Goldhändler.

Heute ist Dubai einer der wichtigsten globalen Handelsplätze für physisches Gold und exportiert jährlich Edelmetalle im Wert von mehr als 50 Milliarden Dollar. An diese lange Tradition – und geographisch in unmittelbarer Nähe zum historischen Souk – soll nun ein neues Viertel anknüpfen: der Gold District. Wie der Name schon verrät, soll sich auch hier alles um das Edelmetall drehen. Der staatliche Entwickler Ithra Dubai plant ein weltweit führendes Handels- und Erlebniszentrum für Gold und Juwelen – inklusive luxuriöser Shoppingmöglichkeiten. Sechs neue Hotels sollen Platz für rund 1.000 Gäste bieten. Straße aus Gold Das spektakulärste Element des neuen Viertels ist die geplante weltweit erste Straße aus echtem Gold. In welcher Form das Edelmetall verarbeitet wird, ist allerdings noch offen. Unklar bleibt, ob die Oberfläche vergoldet sein wird, Gold-Inlays integriert werden oder einzelne Bauteile tatsächlich vollständig aus Gold bestehen. Konkrete bauliche Details sollen in Etappen veröffentlicht werden. Die Pläne wurden Ende Jänner 2026 offiziell präsentiert. Einen Fertigstellungstermin gibt es noch nicht.