5 Gründe für Dubai: Ein Ausflug in die Stadt der Superlative

Dubai ist extravagant, vielseitig, künstlich. Nur eines ist es nicht: langweilig. Für Dubai gibt es viele Gründe, hier sind fünf.

von Anna Perazzolo

29.01.26

1. Architektur: 

Dubais Extravaganz spiegelt sich vor allem in der  Architektur wider. Ob in der monströsen Höhe des Burj Khalifa, dem „Dubai Frame“  mit seiner Bilderrahmen-Form oder dem Museum of The Future (Bild unten). Letzteres überzeugt  äußerlich durch seine asymmetrische Ring-Form und den Kalligrafien, die als Fenster dienen. 
Innen gibt es   Ausstellungen zu Themen wie Weltraumforschung oder Bioengenieering zu sehen.

46-221449287

Das "Museum of The Future" in Dubai besticht aufgrund seine Architektur.

©Anna Perazzolo

2. Durchatmen: 

Wer Dubai erkundet, muss auch Pausen einlegen – allein wegen der Hitze. Am schönsten rastet man im Mazmi Café im historischen Al Fahidi Viertel. Der Arabische Kaffee samt Datteln schmeckt dort genauso gut wie der Mandelkuchen. Für das Flair  sorgen die sich im Innenhof  in die Höhe rankenden Pflanzen.

46-221449229

Das Mazmi Café im historischen Al Fahidi Viertel.

©Anna Perazzolo
46-222052273
©Kurier

3. Von Menschenhand:

An Dubai ist weniges natürlich, umso faszinierender ist es zu sehen, was  nicht alles künstlich erschaffen werden kann. Die „Palm Islands“ zum Beispiel sind  künstlich angelegte Inselgruppen in Form von Palmen. Der Blick von oben lohnt sich, etwa vom „The View Palm Jumeirah“.

46-221448972

 Der Blick vom „The View Palm Jumeirah“.

©Anna Perazzolo

4. Auf Seewegen: 

Auf Holzbooten über den „Dubai Creek“ – einem natürlichen Meeresarm des Persischen Golfes – schippern, hat etwas Romantisches. Er teilt nicht nur die Stadt in die Stadtteile Bur Dubai und Deira – die gesamte Existenz Dubais gründet auf diesem Meeresarm. Fischer und Perlentaucher besiedelten damals die Ufer, heute pulsiert hier das Leben.

46-221449231

Auf Holzbooten über den „Dubai Creek“.

©Anna Perazzolo

5. Blickfang:

Nirgendwo gibt es gleichzeitig so viele umwerfende Anblicke wie vor der Dubai Mall. Man sieht nicht nur den Burj Khalifa, sondern auch einen weiteren beachtlichen Teil der Skyline, im Vordergrund der Burj Khalifa Lake. Wer es lieber klimatisiert mag, kann sich einfach umdrehen und im Inneren des Einkaufszentrums das riesige Aquarium mit Haien und Rochen bestaunen.

46-221449289

Gleich mehrere umwerfende Anblicke kann man vor der Dubai Mall erhaschen.

©Anna Perazzolo

Infos zur Anreise

Seit Dezember fliegt die Austrian Airlines fünf Mal in der Woche von Wien nach Dubai. Abflug ist um 18.55 Uhr, Landung in Dubai ist um 3.40 Uhr. Der Rückflug startet um 6.05 Uhr, Landung in Wien ist um 9.25 Uhr (austrian.com). Alternativ fliegt auch die Fluglinie Emirates direkt von Wien nach Dubai (emirates.com).

