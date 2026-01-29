5 Gründe für Dubai: Ein Ausflug in die Stadt der Superlative

1. Architektur: Dubais Extravaganz spiegelt sich vor allem in der Architektur wider. Ob in der monströsen Höhe des Burj Khalifa, dem „Dubai Frame“ mit seiner Bilderrahmen-Form oder dem Museum of The Future (Bild unten). Letzteres überzeugt äußerlich durch seine asymmetrische Ring-Form und den Kalligrafien, die als Fenster dienen.

Innen gibt es Ausstellungen zu Themen wie Weltraumforschung oder Bioengenieering zu sehen.

Das "Museum of The Future" in Dubai besticht aufgrund seine Architektur. ©Anna Perazzolo

2. Durchatmen: Wer Dubai erkundet, muss auch Pausen einlegen – allein wegen der Hitze. Am schönsten rastet man im Mazmi Café im historischen Al Fahidi Viertel. Der Arabische Kaffee samt Datteln schmeckt dort genauso gut wie der Mandelkuchen. Für das Flair sorgen die sich im Innenhof in die Höhe rankenden Pflanzen.

Das Mazmi Café im historischen Al Fahidi Viertel. ©Anna Perazzolo

3. Von Menschenhand: An Dubai ist weniges natürlich, umso faszinierender ist es zu sehen, was nicht alles künstlich erschaffen werden kann. Die „Palm Islands“ zum Beispiel sind künstlich angelegte Inselgruppen in Form von Palmen. Der Blick von oben lohnt sich, etwa vom „The View Palm Jumeirah“.

Der Blick vom „The View Palm Jumeirah“. ©Anna Perazzolo

4. Auf Seewegen: Auf Holzbooten über den „Dubai Creek“ – einem natürlichen Meeresarm des Persischen Golfes – schippern, hat etwas Romantisches. Er teilt nicht nur die Stadt in die Stadtteile Bur Dubai und Deira – die gesamte Existenz Dubais gründet auf diesem Meeresarm. Fischer und Perlentaucher besiedelten damals die Ufer, heute pulsiert hier das Leben.

Auf Holzbooten über den „Dubai Creek“. ©Anna Perazzolo

5. Blickfang: Nirgendwo gibt es gleichzeitig so viele umwerfende Anblicke wie vor der Dubai Mall. Man sieht nicht nur den Burj Khalifa, sondern auch einen weiteren beachtlichen Teil der Skyline, im Vordergrund der Burj Khalifa Lake. Wer es lieber klimatisiert mag, kann sich einfach umdrehen und im Inneren des Einkaufszentrums das riesige Aquarium mit Haien und Rochen bestaunen.

Gleich mehrere umwerfende Anblicke kann man vor der Dubai Mall erhaschen. ©Anna Perazzolo