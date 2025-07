Kokain, Crack und Marihuana: Großrazzia in Italien – 54 Festnahmen

Bei einer großangelegten Anti-Drogen-Razzia in Italien sind am Montag 54 Personen festgenommen worden, gegen weitere 28 wurde Anzeige erstattet.

Eine erste Gruppe war in Kalabrien und auf Sizilien aktiv und bot ein breites Angebot an Drogen an - darunter Kokain, Crack, Haschisch und Marihuana, wie die Polizei berichtete.

Eine zweite Gruppe war auf den Import großer Mengen Kokain aus Ländern wie Ecuador, Spanien, Deutschland, den Niederlanden und Belgien spezialisiert und nutzte den Hafen von Gioia Tauro in Kalabrien als logistischen Knotenpunkt. Die Ermittlungen ergaben, dass die Organisation eng vernetzt und familiär strukturiert war.