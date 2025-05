Drogenrazzia in Wien: Sechs Festnahmen und sechs Kilo Crystal Meth sichergestellt

Laut Polizeibericht beobachteten die Beamten am 8. Mai 2025 in der Kenyongasse zwei Männer, die sich mutmaßlich suchtgiftszenetypisch verhielten. Die beiden serbischen Staatsangehörigen im Alter von 25 und 33 Jahren sollen mit einer roten Kühltasche hantiert haben.

Der jüngere der beiden fuhr anschließend in die Steinbauergasse, wo ein 39-jähriger Mann zu ihm ins Auto stieg und kurz darauf mit einer Kunststoffdose wieder ausstieg. Bei der Kontrolle des 39-Jährigen fanden die Beamten nach eigenen Angaben rund ein Kilogramm Crystal Meth, woraufhin er festgenommen wurde.

Durchsuchungen führen zu weiteren Funden

Da der 25-jährige Verdächtige in die Kenyongasse zurückkehrte, vermuteten die Ermittler dort eine sogenannte "Bunkerwohnung". Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien durchsuchten die Einsatzkräfte die Wohnung und stellten dabei rund fünf Kilogramm Crystal Meth sowie Bargeld in Höhe von 38.745 Euro sicher. Neben dem 25-Jährigen wurden drei weitere Männer im Alter zwischen 25 und 33 Jahren in der Wohnung angetroffen und festgenommen. Im Zuge weiterer Ermittlungen lokalisierten die Beamten eine zusätzliche Wohnung, in der 64,1 Gramm Kokain gefunden wurden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und möglichen weiteren Beteiligten dauern an.