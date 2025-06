Millionenfund in Neapel: 100 Kilogramm Ketamin in italienischer Pasta entdeckt

In Paketen mit italienischer Pasta und Mehl haben Drogenfahnder in Neapel mehr als 100 Kilogramm Ketamin entdeckt. Die Ware war laut Angaben der italienischen Finanzpolizei (Guardia di Finanza) für Los Angeles bestimmt und hätte der organisierten Kriminalität mehrere Millionen Euro eingebracht. Die Beamten waren bei einer Routinekontrolle in einem Logistikzentrum in Frattamaggiore im Norden der süditalienischen Hafenstadt fündig geworden.