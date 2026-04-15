Weil ein französisches TV-Team mit versteckter Kamera Misshandlungen von Kindern gefilmt hat, ohne die Täter anzuzeigen, haben Eltern in Frankreich die Produktionsfirma und die beteiligten Journalisten verklagt. "Das Verschweigen der Tatsache ist eine Straftat, die umso schwerer ist, weil eine Anzeige es ermöglicht hätte, die Kinder zu schützen", erklärten die Anwälte der Eltern eines Kindes, das während der Nachmittagsbetreuung in Paris von Betreuern vergewaltigt worden war.

Der Sender France 2 hatte Ende Jänner in einer Dokumentation das Ausmaß des Problems beschrieben. Dazu hatte eine Journalistin mit versteckter Kamera in einer Schule Betreuungskräfte gefilmt, "die Kindern im Alter von drei bis fünf Jahren körperliche und psychische Gewalt zufügten", erklärten die Anwälte. Auch ein Fall von sexueller Nötigung sei gefilmt worden. Die betroffenen Betreuer wurden nach der Ausstrahlung der Doku umgehend vom Dienst suspendiert.