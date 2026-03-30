"Extrem seltener Fund": Grabungsteam entdeckte Dinosaurier-Schädel in USA

Ein Schweizer Grabungsteam hat in den USA einen außergewöhnlichen Dinosaurier-Schädel entdeckt. Der auf den Namen "Lucy" getaufte Schädel eines jungen Camarasaurus zählt laut dem Sauriermuseum Aathal zu den vollständigsten weltweit. Der Fund wecke großes Interesse in der Paläontologie, teilte das Sauriermuseum im Kanton Zürich am Montag mit.

Gefunden wurde der Gesteinsblock mit dem Fossil bereits vor zwei Jahren im US-Staat Wyoming, in Gesteinsschichten der sogenannten Morrison-Formation, die rund 150 Millionen Jahre alt sind. Das Team des Sauriermuseums Aathal im Kanton Zürich gräbt dort regelmäßig nach Dinosaurierknochen.

Erst Anfang dieses Jahres habe das Team aber die Zeit gefunden, den Gesteinsblock genauer anzuschauen. Plötzlich zeigte sich neben den Schädelteilen der typische Glanz von Zähnen. Anhand ihrer charakteristischen, schaufelförmigen Form war schnell klar: Die Zähne gehören zu einem Camarasaurus, einem pflanzenfressenden Langhals-Dinosaurier. Bei der anschließenden Präparierung zeigte sich, wie außergewöhnlich gut der Schädel erhalten ist.