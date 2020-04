Die Leiden der Reichen in Russland und Frankreich

Frankreich: Anfeindungen gegen Stadtflüchtige

In Frankreich wiederum herrschen Zustände, die auch Österreichern bekannt sind - zumindest am Neusiedlersee oder in Altaussee: Kurz bevor das Reiseverbot in Kraft trat, verließen 1,2 Millionen Menschen den Großraum Paris. Das sind 17 Prozent der Einwohner der Metropolregion. Die Daten über die Stadtflucht stammen vom Mobilfunkanbieter Orange, der zugleich ausgewertet hat, wo sich die Handynutzer nun ballen. Unter anderem auf der Île de Ré, einer teuren Ferieninsel, deren Bewohnerzahl in der Ausgangssperre laut Orange um 30 Prozent gewachsen ist.