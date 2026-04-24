"Süße Idee": In Thürigen gibt es jetzt eine Kuss-Haltestelle

Heute schon geküsst? Auf dem Markt im ostdeutschen Eisenberg (Bundesland Thüringen) können frisch und langjährig Verliebte ab sofort einen Kuss-Stopp einlegen. Vor einer Woche hat Café- und Hotelbetreiber Jost Samorski hier die neue "Kusshaltestelle" eingerichtet. Die Idee dazu habe er schon seit etwa zwei Jahren. Jetzt im Frühling sei es Zeit gewesen, das zu verwirklichen, sagt er.

Seit einigen Tagen nun prangt ein rotes Herz samt Mistelzweig und grün-gelbem Haltestellenschild vor dem Hotel. Die Resonanz sei sehr positiv, sagt Samorski. Meistens, so seine Beobachtung, übernehme die Frau die Initiative zum Kuss.