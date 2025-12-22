Megatrend in Deutschland: Hunderttausende singen Weihnachtslieder in Fußballstadien

Einmal geht’s noch: Heute, Dienstag, einen Tag vor dem Christfest, kommen im Kölner RheinEnergie-Stadion wieder Zehntausende Männer, Frauen und Kinder zusammen, um gemeinsam Weihnachtslieder zu singen. „Loss mer Weihnachtsleeder singe“, lautet das Motto der Veranstalter auf Kölsch, zu der jährlich 44.000 Menschen in jenes Oval strömen, in dem ansonsten der 1. FC Köln Toren nachjagt. Das „Stadionsingen“ im Advent hat sich in Deutschland mittlerweile zu einem Megatrend entwickelt. Überall im Land versammeln sich Menschen in den großen Fußballtempeln zum gemeinsamen Singen, in Summe Hunderttausende. Es gibt viel mehr Interessenten als Tickets.

In Dortmund etwa, wo die größte Veranstaltung dieser Art – auch weltweit – stets stattfindet, waren die 71.000 Eintrittskarten binnen einer Stunde weg. „Mir hat unser Stadionsprecher Norbert Dickel erzählt: Das hier ist schneller ausverkauft, als wenn Real Madrid kommt“, sagt Dieter Falk zur „FAZ“. Geld für karitative Projekte Falk ist der musikalische Kopf hinter dem Dortmunder gesanglichen Weihnachtsevent. Wie seine Kollegen andernorts spannt er bei der Auswahl der Lieder den Bogen von Xmas-Pop bis Volks- oder Kirchenlied, etwa von „Let it snow“ über „Leise rieselt der Schnee“ bis zu „Es ist ein Ros entsprungen“. 90 Minuten – so lang wie eben ein Fußballspiel dauert – wird gemeinsam geträllert. Und sogar ein wirtschaftlicher Gewinn erzielt, heuer waren es 180.000 Euro, die in karitative Projekte in Dortmund flossen.

Begonnen hat das deutschlandweit nun so beliebte Stadionsingen am 23. Dezember vor 22 Jahren. Damals versammelten sich gerade einmal 89 Anhänger des Ostberliner Traditionsvereins Union Berlin im maroden Stadion, tranken dort Glühwein und sangen Weihnachtslieder ... heute muss man schon Vereinsmitglied sein, um dabei sein zu können. „Entstresst“ „Dieser Zuspruch und dieser Zulauf ist etwas, was anscheinend tief in uns drinnen ist“, versucht der deutsche Musikwissenschaftler Gunter Kreutz im Gespräch mit dem „NDR“ das Phänomen zu erklären. Zudem gehöre es gerade zur Weihnachtszeit „zur familiären Erfahrung, dass man gemeinsam singt“. Und dieses „gemeinsame Singen schafft eine Annäherung“, analysiert der Experte, „man sieht sich tatsächlich menschlicher“ und fühle sich „entstresst und entspannt“.