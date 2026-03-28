Deutschland

Bub starb nach Messerangriff - Vater festgenommen

Die Schwester und Mutter sind verletzt. Die Hintergründe sind bisher nicht bekannt.
28.03.2026, 14:00

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Ein Polizeiauto steht vor einem Zaun mit einem Schild und Wappen, im Hintergrund sind Bäume zu sehen.

Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Witten im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist ein Zwölfjähriger durch Messerstiche getötet worden. Die Mutter und seine neunjährige Schwester wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf dpa-Nachfrage mitteilte. 

Der tatverdächtige Vater der Kinder wurde festgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte es zuvor einen Streit in einem Wohnhaus gegeben, der sich dann auf die Straße verlagerte.

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Dort sei der Zwölfjährige trotz sofortiger Rettungsmaßnahmen verstorben, sagte der Sprecher. Die Schwester und ihre Mutter wurden vor Ort von Notärzten und Rettungskräften versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Das Motiv ist laut Polizei unklar. Weitere Details und Hintergründe sind bisher nicht bekannt. Zunächst hatte die "Bild"-Zeitung über den Einsatz berichtet.

Nach Angaben des Sprechers wurde eine Mordkommission eingerichtet. Der Verdächtige befinde sich demnach in Polizeigewahrsam und soll einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittler sind weiterhin vor Ort. "Wir warten auf die Spurensicherung", sagte der Sprecher. Der Bereich vor dem Wohnhaus sei großflächig gesperrt worden. Die Ermittlungen dauern an.

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