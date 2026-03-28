Bei einer gewalttätigen Auseinandersetzung in Witten im deutschen Bundesland Nordrhein-Westfalen ist ein Zwölfjähriger durch Messerstiche getötet worden. Die Mutter und seine neunjährige Schwester wurden schwer verletzt, wie ein Sprecher der Polizei auf dpa-Nachfrage mitteilte.

Der tatverdächtige Vater der Kinder wurde festgenommen. Nach Angaben der Polizei hatte es zuvor einen Streit in einem Wohnhaus gegeben, der sich dann auf die Straße verlagerte.