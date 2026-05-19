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Baby in Lebensgefahr vermisst: Polizei fahndet in Duisburg
Die Mutter soll mit ihrem Baby ohne Absprache aus einer Klinik in Duisburg verschwunden sein.
Zusammenfassung
- In Duisburg wird ein sechs Monate altes Baby vermisst, das sich in Lebensgefahr befinden könnte.
- Das Kind verschwand in der Nacht mit einer mutmaßlich 31-jährigen Frau, vermutlich der Mutter, aus der Helios St. Johannes-Klinik.
- Die Polizei leitete Suchmaßnahmen ein und bereitet eine Öffentlichkeitsfahndung vor.
In der deutschen Stadt Duisburg sucht die Polizei nach einem Baby, das sich in Lebensgefahr befinden könnte. Der sechs Monate alte Bub war in der Helios St. Johannes-Klinik wegen einer Erkrankung notärztlich behandelt worden, als eine Frau – mutmaßlich die 31-jährige Mutter – mit ihm in der Nacht ohne Absprache verschwand, teilte die Polizei mit. Wegen des Gesundheitszustands des Buben geht die Polizei von Lebensgefahr aus.
In der Nacht kam es gegen 2.00 Uhr zu einem Großeinsatz der Polizei an dem Spital, der inzwischen beendet ist. Derzeit laufen Suchmaßnahmen, zudem bereitet die Polizei eine Öffentlichkeitsfahndung nach dem Kind und der Frau vor.
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