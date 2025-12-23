Dramatischer Unfall: Auto stürzt 10 Meter von Autobahnbrücke
Zusammenfassung
- Ein Pkw stürzte bei Scheßlitz im Landkreis Bamberg etwa zehn Meter von einer Autobahnbrücke.
- Der Fahrer prallte nach einem Ausweichmanöver gegen einen Lastwagen und wurde schwer verletzt.
- Der 30-Jährige konnte sich selbst aus dem auf dem Dach gelandeten Wagen befreien und wurde ins Krankenhaus gebracht.
Mit einem Pkw ist ein Mann von einer Autobahnbrücke im deutschen Landkreis Bamberg etwa zehn Meter in die Tiefe gestürzt und schwer verletzt worden. Wegen eines langsamer werdenden Lastwagens sei ein zweiter Lastwagenfahrer auf die linke Spur der A70 ausgewichen, um einen Unfall zu vermeiden, teilte die Polizei mit.
Mit Auto gegen Lkw geprallt
Dort sei jedoch der 30-Jährige in seinem Auto herangefahren. Mit seinem Wagen prallte er demnach gegen den Lastwagen.
Durch den Aufprall sei das Auto bei Scheßlitz in Oberfranken über die Leitschiene geschleudert worden und in die Tiefe gefallen. Der Wagen sei auf dem Dach gelandet, der 30-Jährige habe sich selbst befreien können. Einem Polizeisprecher zufolge wurde der schwer verletzte Mann über einen Feldweg geborgen und in ein Krankenhaus gebracht.
