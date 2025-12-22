Lenker drehte auf A1-Ausfahrt im Bezirk Amstetten um und baute Unfall

Ein Lenker hat am Sonntagabend auf der Ausfahrtsrampe der Westautobahn (A1) bei Oed (Bezirk Amstetten) umgedreht und ist als Geisterfahrer wieder zurück auf die Autobahn Richtung Linz gefahren. Bei der Rückkehr auf die Autobahn querte der 71-jährige Pole alle Spuren, berichtete die Polizei am Montag in einer Aussendung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © FF Amstetten Die Feuerwehrleute aus Amstetten bei den Bergungsarbeiten bei der Anschlussstelle Oed.

Ein Lenker aus Linz konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Es kam zu einer Kollision, bei der der 28-Jährige und seine um ein Jahr jüngere Beifahrerin leicht verletzt wurden.

Der 71-Jährige und seine Beifahrerin im Alter von 69 Jahren überstanden den Zusammenstoß unbeschadet.