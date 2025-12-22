Mistelbach: 69-Jähriger stirbt nach Unfall, Frau in Lebensgefahr

Ein 69-Jähriger ist nach einer Pkw-Kollision am Sonntag im Bezirk Mistelbach gestorben. Seine 66-jährige Frau war auf dem Weg von Unterolberndorf in der Gemeinde Kreuttal Richtung Schleinbach mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und in das Auto eines 74-Jährigen geprallt.

Der 69-Jährige erlag in der Klinik Donaustadt in Wien seinen Verletzungen. Die Frau befindet sich nach Polizeiangaben von Montag in kritischem Zustand, der andere Lenker erlitt ebenfalls Blessuren.