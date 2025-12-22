Mistelbach: 69-Jähriger stirbt nach Unfall, Frau in Lebensgefahr

Niederösterreich

Ein 69-Jähriger starb nach einer Pkw-Kollision im Bezirk Mistelbach im Krankenhaus. Seine Frau ist in kritischem Zustand.
Ein 69-Jähriger ist nach einer Pkw-Kollision am Sonntag im Bezirk Mistelbach gestorben. Seine 66-jährige Frau war auf dem Weg von Unterolberndorf in der Gemeinde Kreuttal Richtung Schleinbach mit ihrem Pkw auf die Gegenfahrbahn geraten und in das Auto eines 74-Jährigen geprallt.

Der 69-Jährige erlag in der Klinik Donaustadt in Wien seinen Verletzungen. Die Frau befindet sich nach Polizeiangaben von Montag in kritischem Zustand, der andere Lenker erlitt ebenfalls Blessuren.

Die drei Insassen, die alle aus dem Bezirk Mistelbach stammen, wurden bei dem Frontalzusammenstoß gegen 15 Uhr in den Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr befreit werden.

Die Unfallursache war vorerst unbekannt, berichtete die Polizei in einer Aussendung.

