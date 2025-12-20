Familie mit zwei Kindern bei Unfall auf der Pyhrnautobahn A9 verletzt

Bei einem Unfall auf der Pyhrnautobahn A9 im Gemeindegebiet von Spital am Pyhrn (Bezirk Kirchdorf) sind am Samstag kurz vor 8.00 Uhr ein Ehepaar und dessen zwei Kinder verletzt worden.

Die Lenkerin, eine 39-jährige Frau aus dem Kosovo, war in Richtung Graz unterwegs, als sie die Kontrolle über den Wagen verlor. Das Auto kam rechts von der Fahrbahn ab, touchierte die Leitschiene, prallte gegen die Betonmittelleitwand und überschlug sich. Der Wagen blieb auf dem Dach liegen.