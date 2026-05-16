Machtmissbrauch auf Deutschem Ärztetag: Studentinnen berichten von sexueller Belästigung

Beim Deutschen Ärztetag soll es nach Angaben von Teilnehmerinnen zu sexueller Belästigung gekommen sein. Nach Angaben der Ärztekammer des Bundeslands Niedersachsen hatte eine Gruppe von Medizinstudierenden am Freitag in einer Rede von übergriffigem Verhalten vor Ort berichtet. Sie hätten Kommentare über ihr Äußeres, ihre Ausschnitte, Hände auf Gesäß und Rücken, über Einladungen auf Hotelzimmer sowie sexistische Gesprächssituationen geschildert, so die Kammer. Die Bundesärztekammer bestätigte die Angaben. "Es ist richtig, dass gestern Medizinstudentinnen auf dem Ärztetag von übergriffigem Verhalten berichtet haben", teilte die Kammer auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur mit. Auch die Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland, deren Delegation die Studentinnen angehörten, bestätigte die Geschehnisse.

Studentinnen: Das ist kein Einzelfall Zuvor hatte das Deutsche Ärzteblatt über die Vorwürfe berichtet und auch die gesamte Erklärung der Studierenden veröffentlicht. Demnach wollten die fünf Studentinnen mit ihrem Vortrag darauf hinweisen, dass es sich um ein "systemisches Problem" handle. Die von ihnen geschilderten Belästigungen, die "exakt so passiert" seien, seien keine Einzelfälle. Vom Publikum erhielten die Studentinnen laut "Ärzteblatt" nach ihrer Rede Applaus. Laut der deutschen Bundesärztekammer folgte "eine intensive Debatte auf dem Ärztetag über Machtmissbrauch und Grenzüberschreitungen im Gesundheitswesen". Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, habe unmissverständlich klargestellt, dass Grenzüberschreitungen und sexualisierte Gewalt – ob verbal oder körperlich – den Werten des ärztlichen Berufs fundamental widersprechen. Dem Bericht des "Ärzteblatts" zufolge hatte Reinhardt während der Veranstaltung den Betroffenen sein tiefes Bedauern ausgesprochen. "Es ist zutiefst verstörend, und wir werden uns daran machen, die Vorfälle aufzuklären", zitiert ihn die Zeitung.