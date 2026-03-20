Sexuelle Belästigung: Ermittlungen gegen Kärntner Landesbeamten

In Kärnten gibt es Vorwürfe gegen einen Mitarbeiter des Amts der Kärntner Landesregierung .

Konkret wird gegen den Mann wegen sexueller Belästigung einer Kollegin ermittelt, ihm wird der Missbrauch eines Autoritätsverhältnisses vorgeworfen, bestätigte Markus Kitz, Sprecher der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Die „Kronen Zeitung“ hatte zuerst über die Vorwürfe berichtet. Die Staatsanwaltschaft ermittelt seit Dezember 2025 gegen den Mann, die Ermittlungen waren vorerst noch nicht abgeschlossen.

„Volle Aufklärung“

Der Mitarbeiter soll in der Abteilung Bildung und Sport tätig sein. Beim Land Kärnten wird betont, man habe „höchstes Interesse an einer vollständigen Aufklärung“ der Vorwürfe.