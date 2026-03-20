Gurktal Straße

Mittelkärnten: Vier Verletzte bei Unfall mit Rettungsauto

Kollision mit Pkw ereignete sich während einer Einsatzfahrt, jetzt ermittelt die Polizei.
Johannes Weichhart
20.03.2026, 13:57

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Umgestürztes Rettungsauto

Ein Unfall mit einem Rettungsauto, bei dem vier Personen verletzt wurden, hat sich am Freitagvormittag auf der Gurktal Straße (B93) in Mittelkärnten ereignet. 

Das Rettungsauto war mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz, als aus einer Seitengasse ein Auto auf die Bundesstraße einfuhr. Eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden, teilte das Rote Kreuz mit.

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 Das Rettungsauto kam von der Straße ab und blieb auf dem Dach liegen. Die beiden Insassen des Pkw wurden leicht verletzt und in das Krankenhaus Friesach gebracht. Die beiden freiwilligen Sanitäterinnen im Rettungsauto wurden ebenfalls verletzt und mit Notarztbegleitung ebenfalls in das Krankenhaus Friesach transportiert. 

Die Polizei hat die Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache aufgenommen. 

kurier.at  | 

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