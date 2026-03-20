Mittelkärnten: Vier Verletzte bei Unfall mit Rettungsauto

Ein Unfall mit einem Rettungsauto, bei dem vier Personen verletzt wurden, hat sich am Freitagvormittag auf der Gurktal Straße (B93) in Mittelkärnten ereignet.

Das Rettungsauto war mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz, als aus einer Seitengasse ein Auto auf die Bundesstraße einfuhr. Eine Kollision konnte nicht mehr verhindert werden, teilte das Rote Kreuz mit.