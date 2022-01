Der König, der vor Südafrikas Präsidentenpalast Cannabis anbaute

Verzweifelt klammert sich "König Khoisan" an eine mannshohe Cannabispflanze. Doch die Polizei gibt sich erbarmungslos. Einer der Aktivisten ruft in der Afrikaans-Sprache: "Für Pflanzen? Für Pflanzen? Ihr seid Schund in Uniformen!"

2018 schlugen Aktivisten der indigenen Khoisan-Gemeinde ihr Lager auf einer Grünfläche vor dem Sitz der südafrikanischen Regierung auf, um für die Anerkennung ihrer Sprache zu werben.