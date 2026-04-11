Letztes Opfer von Crans-Montana verließ Zürcher Kinderspital

Das letzte in Zürich behandelte Opfer der Brandkatastrophe von Crans-Montana im Schweizer Kanton Wallis hat das Kinderspital am Dienstag nach Ostern verlassen. Damit sei die Akutbehandlung für alle neun betroffenen Jugendlichen abgeschlossen, teilte das Spital am Samstag mit. Die Weiterbehandlung erfolge nun heimatnah, meist ambulant oder in stationären Rehabilitationseinrichtungen. Dort sollen die Jugendlichen ihre Beweglichkeit und Selbstständigkeit wiedererlangen.

Das Zürcher Kinderspital behandelte insgesamt neun Brandopfer aus der Schweiz und dem europäischen Ausland. Zeitweise befanden sich bis zu sechs Schwer- bis Schwerstverletzte gleichzeitig in Behandlung. Alle neun mussten auf der Intensivstation versorgt werden, teilweise über mehrere Wochen und Monate. Im Behandlungsverlauf waren zahlreiche, vorwiegend plastisch-rekonstruktive Operationen notwendig.

Heilungsprozess nicht abgeschlossen

Zum Behandlungserfolg trug laut dem Spital auch die moderne Infrastruktur des Neubaus bei. Ein beheizbarer Schockraum, ein entsprechender Operationssaal sowie speziell ausgestattete Zimmer auf der Intensivpflegestation seien entscheidend gewesen. Am früheren Standort hätten maximal zwei bis drei Schwerstbrandverletzte gleichzeitig versorgt werden können.

Für die Betroffenen sei der Heilungsprozess nicht abgeschlossen, teilte das Spital mit. Sie müssten "über Jahre weiter betreut werden". Einige von ihnen würden für ambulante Therapien und Nachkontrollen weiterhin nach Zürich kommen.

Sechs weitere Opfer des Brandes in der Bar "Le Constellation" befinden sich noch im Universitätsspital Zürich. Ebenfalls sechs Opfer werden im Lausanner Universitätsspital Chuv behandelt. 19 Personen sind im Ausland in Behandlung, sieben Menschen in Rehabilitationskliniken.