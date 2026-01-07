Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Noch immer ist die Fassungslosigkeit groß nach der Katastrophe: Bei dem Feuerinferno im Schweizer Crans-Montana in der Silvesternacht kamen 40 Menschen ums Leben, 116 wurden verletzt, teilweise lebensgefährlich. Am Dienstag räumte Bürgermeister Nicolas Féraud erstmals ein, dass vorgeschriebene Kontrollen in der Bar nicht durchgeführt wurden. "Wir bereuen das bitterlich" sagte er vor Medienvertretern mit Tränen in den Augen. Indes werden die Opfer des Dramas sowie ihre Familien eine finanzielle Unterstützung erhalten. Der Walliser Sicherheitsdirektor Stéphane Ganzer zeigt sich nun "schockiert" über die Versäumnisse der Gemeinde bei den Brandschutzkontrollen des betreffenden Clubs. Solche Dinge dürften in einem Land, in dem die Normen präzise und die gesetzliche Grundlage streng sind, nicht passieren, sagte er dem Westschweizer Fernsehen RTS am Dienstagabend.

Zuvor hatte der Gemeindepräsident von Crans-Montana, Nicolas Féraud, gegenüber Medien eingeräumt, dass seit 2019 keine Kontrolle mehr in der Bar "Le Constellation" durchgeführt worden sei, obwohl diese eigentlich jährlich stattfinden sollte. Ganzer sagte dazu, er sei "mehr als schockiert und verärgert über gewisse Dinge, die er in diesem Zusammenhang" erfahren habe. "Dieses Fehlen von Kontrollen gehört dazu. Auch die in der Bar gelebte Risikokultur schockiert mich", betonte der Staatsrat. Ganzer erinnerte auch daran, dass die Situation in den Walliser Gemeinden sehr unterschiedlich sei. Die Gemeinde Crans-Montana sei groß, es handle sich um einen Skiort mit einer langen Tourismustradition und einer eigenen Verwaltung.

Staatsrat stellt Versäumnis fest "Es ist nicht an mir, zum jetzigen Zeitpunkt zu beurteilen, wie diese Verwaltung geführt wird und wie der für die Kontrollen zuständige Dienst seine Arbeit erledigt hat. Was ich feststelle, ist das Versäumnis", sagte er. "Solche Versäumnisse dürfen in einem Land wie dem unseren, in dem die Normen präzise sind und die gesetzliche Basis streng ist, nicht vorkommen. Und wenn alles eingehalten würde, hätten wir am Ende keine 40 Toten", so Ganzer.

Kontrolle der Materialien gehörten "selbstverständlich zur Grundlage" Die Gemeinde hatte vor den Medien zu ihrer Verteidigung darauf hingewiesen, dass die Regeln die Kontrolle des verwendeten Schaumstoffs bei der Lärmschutzdecke nicht ausdrücklich vorsehe. Dem widersprach Ganzer: "Es gibt in der Verordnung sehr vollständige und klare Checklisten. Die Kontrolle der Materialien und eines Schaumstoffs wie dieses gehört selbstverständlich zur Grundlage einer Kontrolle in einem Betrieb." Das verheerende Feuer mit 40 Toten und 116 Verletzten in der Silvesternacht ging wahrscheinlich von der Verwendung von "Wunderkerzen" aus, welche die Schaumstoffdecke der Bar in Brand setzten. Aus welchem Material diese Schaumstoffdecke bestand, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Der Barbetreiber hatte das Lokal vor etwa zehn Jahren eigenhändig umgebaut.

Medienbericht: Barchef wollte wegen "vieler Mängel" kündigen Anfang Dezember hatte ein 28-jähriger Franzose erst als Barchef in "Le Constellation" angefangen. Eine Woche vor Weihnachten bereits meldete er sich bei seinem Vater und beklagte sich über die Zustände in der Bar, wie dieser dem französischen Privatsender BFMTV erzählte. "Das habe ich nicht erwartet, es gibt viele Mängel", zitiert der Vater des Barchefs gegenüber dem Sender, wie der Schweizer Blick am Mittwoch berichtet.