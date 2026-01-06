Nach der Katastrophe in Crans-Montana im Schweizer Kanton Wallis mit 40 Toten und 116 Verletzten stehen die Brandschutzbestimmungen im Fokus. Die Bar wurde seit fünf Jahren nicht mehr kontrolliert, räumte Bürgermeister Nicolas Féraud am Dienstag ein: "Wir bereuen das bitterlich." Indes werden die Opfer des Dramas sowie ihre Familien eine finanzielle Unterstützung erhalten. Das gab der Walliser Staatsrat am Dienstag nach einer außerordentlichen Sitzung bekannt.

Die Modalitäten dieser Unterstützung müssen noch festgelegt werden. Die Kantonsregierung prüft auch, inwieweit die Gesetzgebung zum Brandschutz nach diesem dramatischen Ereignis angepasst werden muss. Es wurde beschlossen, alle Gemeinden aufzufordern, sich mit jeder öffentlich zugänglichen Einrichtung in Verbindung zu setzen, um deren interne Verfahren, die Ausbildung ihres Personals sowie die derzeit bestehenden Sicherheitsvorkehrungen zu überprüfen. Der Kanton erinnerte daran, dass diese Einrichtungen regelmäßig von einem Brandschutzfachmann überprüft werden müssen. Gegebenenfalls müssten geeignete Maßnahmen ergriffen werden, um jegliches Risiko für Personen und Infrastrukturen zu vermeiden.

Im Wallis seien viele Gemeinden mit ihren Kontrollen überfordert, äußerten ein Brandschutzexperte und die Zermatter Gemeindepräsidentin am Dienstag gegenüber dem Schweizer Radio und Fernsehen (SRF). Man wolle die Bestimmungen für den Brandschutz nochmals neu anschauen. "Wenn ich da die Gemeinderessourcen anschaue, und da spreche ich sicher auch für andere Gemeinden, ist es oftmals ein Ressourcenproblem", sagte die Zermatter Gemeindepräsidentin Romy Biner. Bis letztes Jahr sei nur eine Person für die Kontrollen in Zermatt zuständig gewesen, nun sei eine weitere angestellt worden. Man arbeite neu mit der Berner Gebäudeversicherung zusammen. "Vorher hatte man die Kontrollen immer durchgeführt, aber nicht in demselben Rhythmus, wie es das Gesetz verlangen würde", sagte Biner weiter.

Bar wurde seit Jahren nicht kontrolliert Die Bar selbst, in der 40 Menschen ums Leben gekommen sind, war seit Jahren nicht mehr von den Behörden kontrolliert worden. Von 2020 bis 2025 habe es in dem Lokal "Le Constellation" keine Brandschutz- und Sicherheitskontrollen gegeben, räumte Bürgermeister Nicolas Féraud bei einer Pressekonferenz ein: "Wir bereuen das bitterlich." Das Walliser Gesetz schreibt vor, dass öffentlich zugängliche Gebäude jährlich bezüglich des Brandschutzes kontrolliert werden. Der Gemeinderat bedauere es zutiefst, dass es eine Lücke bei den periodischen Kontrollen gegeben habe, meinte Féraud. In den Jahren 2017, 2018 und 2019 hätten die Behörden keine Mängel an der verbauten Lärmschutz-Decke festgestellt. Dass die Gemeinde Crans-Montana als Nebenklägerin am Strafverfahren teilnehmen will, ist für Féraud kein Widerspruch. "Wir sind auch Opfer und Betroffene dieses Dramas." Die Justiz werde entscheiden, ob die Gemeinde als Nebenklägerin akzeptiert wird. Die Gemeinde habe alle relevanten Unterlagen zum Fall der Staatsanwaltschaft übergeben.

Bürgermeister: "Sind sehr traurig" "Wir sind sehr traurig", sagte Féraud auf mehrere Fragen von Medienschaffenden, ob er sich bei den Opferfamilien entschuldigen wolle. "Sollte es eine strafrechtliche Verantwortung geben, werden wir als Gemeinde dazu stehen." Er vertraue der Justiz. Das Feuer war in der Silvesternacht ausgebrochen, als zahlreiche junge Menschen in der Bar ins neue Jahr feierten. Die Hälfte der Todesopfer war minderjährig, das jüngste war erst 14 Jahre alt. Den Ermittlungen zufolge wurde die Feuersbrunst in der Keller-Bar offenbar durch an Sektflaschen befestigte Feuerwerksfontänen ausgelöst, die zu nahe an die Decke gehalten wurden. Gegen die Betreiber des Lokals wird wegen fahrlässiger Tötung, fahrlässiger Körperverletzung und fahrlässiger Brandstiftung ermittelt.

Gedenkfeier am Freitag Indes wird am Freitag die Gedenkfeier für die Opfer des Brandes in Martigny VS stattfinden. Der Grund dafür sind die für das Wochenende erwarteten Schneefälle und Sicherheitsbedenken. Die Vorbereitungen für diese Zeremonie, die anlässlich eines nationalen Trauertages stattfinden wird, "sind im Gange", wie der Staat Wallis am Dienstag in einem Communiqué mitteilte. Der offizielle Teil beginnt um 13.45 Uhr im Ausstellungs- und Versammlungszentrum von Martigny. Für die Gedenkzeremonie nach dem verheerenden Brand in Crans-Montana hat die Schweiz 35 Länder eingeladen. Darunter seien die direkt von der Tragödie betroffenen Staaten sowie diejenigen, die ihre Hilfe angeboten hätten, hieß es. In diesem Zusammenhang seien insbesondere Einladungen an Frankreich und Italien verschickt worden. Dem Trauertag vom Freitag werde "bewusst eine internationale Dimension verliehen", teilte das Eidgenössische Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) mit. Um 14.00 Uhr werden alle Schweizer Kirchenglocken fünf Minuten lang läuten.