Absurde Schnitzeljagd der veganen Aktivisten auf der Klimakonferenz

Obwohl viele Klimaaktivisten Vegetarier oder Veganer sind, gleicht die Suche nach pflanzlicher Kost auf dem COP30-Gelände im brasilianischen Belém einer regelrechten Schnitzeljagd. An jeder Ecke dominieren Fleischgerichte, beklagen Aktivisten, während die wenigen veganen Stände überteuerte Kleinigkeiten anbieten – sofern sie nicht schon ausverkauft sind. Tofu: Gut, aber aus Bereits am ersten Konferenztag war der Tofu zur Mittagszeit vergriffen. Laut Berichten tauschten verzweifelte Delegierte über WhatsApp Koordinaten und Tipps aus, wo sich noch fleischlos essen ließ. Viele Veganer begnügten sich schließlich mit kostenlosem schwarzen Kaffee – ohne Milch, versteht sich. Ausgerechnet auf einem Gipfel, der sich dem Kampf gegen die Klimakrise verschrieben hat. Denn die Tierhaltung gilt als einer der größten Verursacher von Treibhausgasen weltweit, und sie fördert Abholzung und belastet Wasserressourcen.

Der Weltklimarat (IPCC) empfiehlt daher seit Jahren eine Umstellung auf pflanzliche Ernährung als eine der wirksamsten Klimaschutzmaßnahmen. Planetary Health Diet Die internationale EAT-Lancet-Kommission hat kürzlich aktualisierte Ernährungsrichtlinien vorgestellt, die Gesundheitsschutz und Klimaziele miteinander verbinden. Die sogenannte „Planetary Health Diet“ wurde erstmals 2019 vorgestellt und beruht auf dem Grundgedanken, dass eine gesunde Ernährung und ein gesunder Planet untrennbar miteinander verbunden sind. Sie definiert, was Menschen weltweit essen können, ohne die ökologischen Grenzen des Planeten zu überschreiten. Ziel ist es, sowohl die menschliche Gesundheit zu fördern als auch die Umweltbelastungen durch Landwirtschaft und Ernährungssysteme drastisch zu verringern. Die Kommission betont, dass die aktuelle Nahrungsmittelproduktio