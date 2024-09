Zum Erfolg führte letztlich die Beharrlichkeit eines Fahnders: Unter Stapeln alter Akten fand der Beamte kürzlich die Kartei mit den Original-Fingerabdrücken des Mannes, die jahrzehntelang als verschollen gegolten hatten. Die Polizei hatte lediglich Kopien, die für einen Abgleich aber laut den Ermittlern nicht ausreichten. Die Abdrücke wurden in die Datenbank vermisster Personen eingespeist - und in weniger als einer Stunde war Grubb identifiziert.

So stellte sich heraus, dass der 27-Jährige eine Zeit lang in der Nationalgarde gedient hatte. Vieles bleibt aber ein Rätsel - auch die genauen Umstände seines Todes. Die Ermittler damals glaubten an einen Suizid mit Drogen, doch die heutigen Forensiker bezweifeln das, wie der stellvertretende Chef der Gerichtsmedizin im Bezirk Berks der "Washington Post" (Mittwochausgabe) sagte. Daher gehen die Ermittlungen in dem Fall weiter.