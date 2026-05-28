Bei der Arbeit: Ex-CIA-Agent soll Goldbarren gestohlen haben
Zusammenfassung
- Ein früherer CIA-Mitarbeiter soll Goldbarren und Vermögenswerte im Wert von über 40 Millionen Dollar veruntreut haben.
- Bei einer Hausdurchsuchung wurden 303 Goldbarren, zwei Millionen Dollar Bargeld und 35 Luxusuhren sichergestellt.
- Der Verdächtige wurde festgenommen und bleibt bis zu einer Anhörung wegen Veruntreuung öffentlicher Gelder in Untersuchungshaft.
Ein früherer Mitarbeiter des US-Auslandsgeheimdienstes CIA soll bei seiner Arbeit Goldbarren und andere Vermögenswerte im Wert von mehreren Millionen Dollar veruntreut haben.
Bei einer Durchsuchung seines Wohnhauses im Bundesstaat Virginia seien 303 Goldbarren mit einem Gewicht von jeweils etwa einem Kilogramm sichergestellt worden, berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf ihnen vorliegende Gerichtsdokumente.
Gold im Wert von 40 Mio. Dollar
Der Wert des Goldes werde auf mehr als 40 Millionen Dollar (etwa 34 Millionen Euro) geschätzt. Der Mann arbeitete den Berichten zufolge bis vor kurzem in einer hochrangigen Position für die CIA. Nach Informationen der Washington Post war er in der Abteilung für Wissenschaft und Technologie tätig.
Er habe die Goldbarren und eine weitere "beträchtliche" Geldsumme zwischen vergangenem November und März für "geschäftliche Ausgaben" angefordert. Bei einer internen Überprüfung seien große Teile davon aber nicht mehr auffindbar gewesen. Daraufhin sei die US-Bundespolizei FBI eingeschaltet worden.
Bei der Durchsuchung in der vergangenen Woche entdeckten die Ermittler neben den Goldbarren auch zwei Millionen Dollar Bargeld sowie 35 Luxusuhren, darunter zahlreiche Modelle der Marke Rolex.
Der Mann sei festgenommen worden und bleibe bis zu einer Anhörung am 5. Juni in Untersuchungshaft. Ihm wird den Berichten zufolge die Veruntreuung öffentlicher Gelder vorgeworfen.
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