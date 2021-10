Chemnitz feiert Karl Marx: Wahrzeichen wird 50

Wurden vielerorts DDR-Denkmäler nach der Wiedervereinigung gestürzt, blieb der Marx-Kopf blieb, sorgte aber immer wieder für Debatten. So soll der damalige Bundesfinanzminister Theo Waigel (CSU) gedroht haben, "künftig keine Finanzen mehr in den Osten zu schicken, wenn Chemnitz für so etwas Geld ausgibt".

Heute sagt der Generaldirektor der Chemnitzer Kunstsammlungen, Frédéric Bußmann: "Der Marx-Kopf ist popkulturell adaptiert und umgedeutet worden." "Nischel" nennen die Chemnitzer die Statue mittlerweile liebevoll, das sächsische Wort für Kopf.

Marx auf der Kaffeetasse

Souvenirs mit dem Marx-Konterfei gibt es bis heute in der Stadt reichlich zu kaufen: von Tassen und Kaffee bis hin zu Ausstechform und USB-Stick. Die örtliche Sparkasse bietet Kreditkarten sowohl mit dem Fotomotiv der Büste als auch abgewandelt im Pop-Art-Stil an. Der Marx-Kopf sei das beliebteste Bildmotiv bei den Kreditkarteninhabern, erklärte ein Sprecher des Geldinstituts. Regelmäßig gebe es auch Anfragen aus dem Ausland.