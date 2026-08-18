„ChatGPT for Teens“ richtet sich an Minderjährige zwischen 13 und 17 Jahren und bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen sowie Kontrollmöglichkeiten für Eltern. Die Version aktiviere sich automatisch, wenn das Alter eines Nutzers auf unter 18 Jahre geschätzt werde oder dieser sein Alter mit 13 bis 17 Jahren angebe, teilte das US-Unternehmen mit.

Mehr Kontrolle für Eltern

Eltern könnten Konten verknüpfen, Ruhezeiten festlegen und Benachrichtigungen in Risikosituationen erhalten, etwa bei Anzeichen von Essstörungen. Zudem biete die Software Lernhilfen wie einen Lernmodus, Erinnerungen an Hausaufgaben und Quizze.

Künstliche Intelligenz (KI) solle Bildungschancen erweitern, erklärte OpenAI. Die neue Version sei darauf ausgelegt, Jugendliche außerhalb der Schule zu unterstützen und sie in einen aktiven Lernprozess einzubinden. „Nicht jeder Schüler hat zu Hause jemanden, der helfen kann, wenn er nicht weiterkommt oder Fragen zu den Hausaufgaben hat“, zitierte OpenAI in seinem Firmenblog eine Lehrerin aus Florida. „Mit den richtigen Schutzvorkehrungen kann KI helfen, diese Lücke zu schließen.“