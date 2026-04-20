Welt

Massive Störung bei ChatGPT: Weltweite Ausfälle bei KI-Chatbot

Am Montagnachmittag kam es zu massiven Störungen beim KI-Chatbot ChatGPT. OpenAI arbeitet bereits an einer Lösung des Problems.
20.04.2026, 17:26

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FILE PHOTO: Illustration shows ChatGPT app

Derzeit kommt es weltweit zu einer massiven Störung beim KI-Chatbot ChatGPT

Seit etwa 16:00 Uhr meldeten Hunderte Nutzer über allestörungen.at Probleme bei der Anmeldung. Auf der Statusseite von OpenAI heißt es, dass derzeit ein Problem untersucht wird, bei dem „Nutzer ChatGPT und Codex nicht laden können“. Man arbeite bereits an einer Lösung des Problems, so OpenAI.

ChatGPT wird künftig Werbung enthalten

Wie lange die Störung dauern wird, ist noch nicht bekannt.

Künstliche Intelligenz ChatGPT KI
kurier.at, pres  | 

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