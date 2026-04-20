Massive Störung bei ChatGPT: Weltweite Ausfälle bei KI-Chatbot

Derzeit kommt es weltweit zu einer massiven Störung beim KI-Chatbot ChatGPT.

Seit etwa 16:00 Uhr meldeten Hunderte Nutzer über allestörungen.at Probleme bei der Anmeldung. Auf der Statusseite von OpenAI heißt es, dass derzeit ein Problem untersucht wird, bei dem „Nutzer ChatGPT und Codex nicht laden können“. Man arbeite bereits an einer Lösung des Problems, so OpenAI.