Wählen Sie KURIER als bevorzugte Google-Quelle
Welt

Fotos am Flughafen: Tourist (56) in Griechenland festgenommen

Der Deutsche soll in einem sicherheitsrelevanten Bereich Flugzeuge sowie das Flughafengelände fotografiert haben.
07.06.2026, 12:52

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ein Flugzeugträger fährt vor der Festung Izzeddin in der Bucht von Souda auf Kreta.

Die griechische Polizei hat am Flughafen Chania auf Kreta einen 56-jährigen Deutschen festgenommen. Der Mann soll in einem sicherheitsrelevanten Bereich Flugzeuge sowie das Flughafengelände fotografiert haben, wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk ERTNews unter Berufung auf die Polizei berichtete. Der Mann soll den Justizbehörden vorgeführt werden, hieß im Bericht weiter.

Griechenland plant geschlossene Aufnahmezentren für Migranten

Verstärkte Sicherheitsmaßnahmen

Vor dem Hintergrund des Kriegs zwischen den USA und Israel einerseits und dem Iran andererseits berichten griechische Medien immer wieder von verstärkten Sicherheitsmaßnahmen im östlichen Mittelmeerraum. Demnach werden westliche Stützpunkte in der Region – darunter zwei britische Militärbasen auf Zypern sowie eine Basis von US-Marine und US-Luftwaffe in Souda auf Kreta – verstärkt überwacht. Sicherheitskräfte kontrollieren demnach derzeit vermehrt ungewöhnliche Bewegungen im Umfeld solcher Anlagen.

Griechenland
Agenturen, best  | 

Kommentare