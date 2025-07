Busunfall in Kohlebergwerk: Mehrere Tote im Osten Russlands

In einer Kohlemine in der russischen Region Jakutien stürzte ein Bus mit Minenarbeitern rund 25 Meter in die Tiefe. Mehrere Verletzte und Tote sind die Folge.