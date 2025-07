Dramatischer Unfall in NÖ: Kinder durch Stichflamme schwer verletzt

Eine 63-jährige Großmutter wollte laut Polizeiangaben in Anwesenheit ihrer beiden Enkelkinder, drei und sechs Jahre alt, die Bioethanol-Kerze entzünden. Dabei entstand aus bislang unbekannter Ursache eine etwa zwei Meter hohe Stichflamme.

Beide Kinder erlitten Verbrennungen am Körper und wurden nach der Erstversorgung mit den Rettungshubschraubern Christophorus 2 und 3 in die Klinik Donaustadt beziehungsweise in das AKH Wien geflogen. Auch die Großmutter wurde verletzt – sie zog sich Verbrennungen an der Hand zu.