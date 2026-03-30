Im Netz verbreiten sich mehrere Videos mit dramatischen Szenen aus Ägypten: Die Aufnahmen zeigen, wie ein Bus von der Ringstraße in Gizeh abgekommen ist und zwischen der Fassade eines Wohnhauses und einer Brücke hängt.

Wie Egypt Independent berichtet, ereignete sich der Unfall am 27. März. Ein Reisebus hatte sich in der Nähe der Ausfahrt der Ringstraße zur Ahmed-Orabi-Straße im Stadtviertel Mohandessin überschlagen. Anschließend hing er in der Luft, zwischen der Fassade eines Hochhauses und der Brücke, von der er abgekommen war, in der Luft. Im Netz werden mehrere Videos von dem Unglück geteilt.

Busfahrer war zu schnell unterwegs

Ersten Ermittlungen zufolge soll der Buslenker zu schnell gefahren sein und bei der Ausfahrt der Ringstraße die Kontrolle über das Fahrzeug verloren haben. "Das ist das Problem beim Bau von Brücken neben Wohnhäusern", schrieb User @Lwlwua555 auf X zu den Aufnahmen des Unglücks.

Insgesamt fünf Personen wurden verletzt, einige erlitten sogar Knochenbrüche. Sie wurden in ein Krankenhaus gebracht, um versorgt zu werden. Alle Verletzten befinden sich in einem stabilen Zustand.