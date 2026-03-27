Welt

Bulgarien: Messerattacken auf vier Deutsche

Eine Frau und ein Mann wurden durch Messerstiche bei einer U-Bahn-Station in Sofia verletzt. Kurz danach wurden zwei deutsche Frauen in der Innenstadt attackiert.
27.03.2026, 07:16

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Bulgarien: Messerattacken auf vier Deutsche

Zusammenfassung

  • Vier Deutsche bei zwei Messerattacken in Sofia verletzt, keine Todesopfer.
  • Polizei fahndet nach unbekannter mutmaßlicher Täterin, Motiv unklar.
  • Zusammenhang der Angriffe mit Nationalität der Opfer bislang nicht bestätigt.

Drei Frauen und ein Mann aus Deutschland sind in der bulgarischen Hauptstadt bei zwei Vorfällen angegriffen und verletzt worden. Es gibt amtlichen Angaben zufolge keine Todesopfer. 

Zunächst wurden am Donnerstagabend eine deutsche Frau und ein Mann im Alter zwischen 60 und 65 Jahren durch Messerstiche bei einer U-Bahn-Station im Zentrum von Sofia verletzt. Kurz danach wurden zwei deutsche Frauen, 26 und 30 Jahre alt, ebenfalls in der Innenstadt durch Messerstiche verletzt.

Bedrohung in der U-Bahn: Mann zieht Messer gegen Straßenmusiker

Fahndung läuft

Die Polizei fahndet nach einer mutmaßlichen Täterin, deren Identität unbekannt sei. Es wird vermutet, dass sie beide Attacken verübt hat. Das Motiv für die Messerattacken war vorerst unbekannt. Es war auch nicht klar, ob die Angriffe mit der Nationalität der Opfer zusammenhingen. In Bulgarien hat Deutschland traditionell ein gutes Image.

Deutschland Bulgarien
Agenturen, sif  | 

Kommentare