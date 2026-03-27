Bulgarien: Messerattacken auf vier Deutsche
Zusammenfassung
- Vier Deutsche bei zwei Messerattacken in Sofia verletzt, keine Todesopfer.
- Polizei fahndet nach unbekannter mutmaßlicher Täterin, Motiv unklar.
- Zusammenhang der Angriffe mit Nationalität der Opfer bislang nicht bestätigt.
Drei Frauen und ein Mann aus Deutschland sind in der bulgarischen Hauptstadt bei zwei Vorfällen angegriffen und verletzt worden. Es gibt amtlichen Angaben zufolge keine Todesopfer.
Zunächst wurden am Donnerstagabend eine deutsche Frau und ein Mann im Alter zwischen 60 und 65 Jahren durch Messerstiche bei einer U-Bahn-Station im Zentrum von Sofia verletzt. Kurz danach wurden zwei deutsche Frauen, 26 und 30 Jahre alt, ebenfalls in der Innenstadt durch Messerstiche verletzt.
Fahndung läuft
Die Polizei fahndet nach einer mutmaßlichen Täterin, deren Identität unbekannt sei. Es wird vermutet, dass sie beide Attacken verübt hat. Das Motiv für die Messerattacken war vorerst unbekannt. Es war auch nicht klar, ob die Angriffe mit der Nationalität der Opfer zusammenhingen. In Bulgarien hat Deutschland traditionell ein gutes Image.
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