Bulgarien: Messerattacken auf vier Deutsche

Drei Frauen und ein Mann aus Deutschland sind in der bulgarischen Hauptstadt bei zwei Vorfällen angegriffen und verletzt worden. Es gibt amtlichen Angaben zufolge keine Todesopfer.

Zunächst wurden am Donnerstagabend eine deutsche Frau und ein Mann im Alter zwischen 60 und 65 Jahren durch Messerstiche bei einer U-Bahn-Station im Zentrum von Sofia verletzt. Kurz danach wurden zwei deutsche Frauen, 26 und 30 Jahre alt, ebenfalls in der Innenstadt durch Messerstiche verletzt.