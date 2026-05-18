Bulgarien: Braunbärin tötet Mann im Gebirge

In Bulgarien hat eine Braunbärin einen Mann im Witoscha-Gebirge unweit der Hauptstadt Sofia getötet. Der Mann habe Augenzeugenberichten zufolge vergeblich versucht, sich mit einem Stock zu verteidigen. Wie die Hauptstadt-Direktion des Innenministeriums bestätigte, hat die Braunbärin, die mit einem Jungtier unterwegs war, den Mann in der Nähe einer Berghütte angegriffen. Die Polizei stützt sich auf Angaben eines Gerichtsarztes, berichtet die Nachrichtenagentur BTA.

Der Mann war den Angaben zufolge am Samstag tot aufgefunden worden. Augenzeugen sagten einem Bericht der Internet-Zeitung Boulevard Bulgaria zufolge, er habe versucht, sich mit einem Stock vor der Bärin zu verteidigen.