Bürgermeister im Süden Mexikos erschossen

Im Fußball-WM-Gastgeberland Mexiko ist ein Bürgermeister erschossen worden. Joel Bravo, der Bürgermeister der Kleinstadt San Miguel Amatitlán im südlichen Bundesstaat Oaxaca, sei bei einem bewaffneten Angriff getötet worden, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Nähere Angaben machte sie nicht.

In der Region liefern sich Drogenkartelle einen erbitterten Kampf um die Schmuggelrouten. In Oaxaca sind die Kartelle Jalisco Nueva Generación und Sinaloa aktiv.