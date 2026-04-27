Wal-Abtransport noch diese Woche? Wie es jetzt mit Timmy weitergeht

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Vor fast einem Monat ist der Buckelwal vor der Insel Poel bei Wismar gestrandet. Diese Woche soll Schiffstechnik den Abtransport des lebendigen Tiers ermöglichen. Ein Lastkahn, der den großen Meeressäuger samt Wasser aufnehmen soll, erreichte auf seinem Weg in die Wismarbucht bis zum späten Sonntagnachmittag aus der Elbe kommend den Nord-Ostsee-Kanal. Vom Schubboot "Hans" geschoben, kam die sogenannte Barge in der Nacht auf Montag in Kiel an.

Weitere technische Vorbereitungen an dem Lastkahn sollen in Wismar erfolgen. Der eigentliche Abtransport von Wal "Timmy" (oder "Hope") war zuletzt frühestens für Dienstag geplant. Große Hoffnung bei Ansteigen des Pegels Seit dem Start der Rettungsbemühungen der privaten Initiative Mitte April kam es wiederholt zu Verzögerungen und Planänderungen – unter anderem, weil der Wal sich vor einer Woche nach einem Ansteigen des Pegels selbst in Bewegung gesetzt hatte, später aber wieder festsaß. Seitdem hat das Team der privaten Initiative dafür gesorgt, dass das Tier auch bei niedrigeren Wasserständen tiefer im Wasser liegt, und eine Rinne bis zur tieferen Fahrrinne gebaggert, gesaugt und gespült.