Buckelwal „Timmy“ lebt noch, aber zeigt erste Anzeichen des Sterbeprozesses

Der an der Ostseeküste gestrandete Buckelwal hat eine weitere Nacht überlebt. Die Lage des Tieres sei unverändert, sagte der Sprecher des Schweriner Umweltministeriums, Claus Tantzen. "Er atmet noch", bestätigte er. Außerdem soll der Wal in der Nacht leichte Aktivitäten gezeigt haben. Am Vormittag werde besprochen, was weiter unternommen werde. "Ich gehe davon aus, dass wir das Tier weiter in Ruhe lassen, wie wir es die letzten Tage gemacht haben", so Tantzen.

Buckelwal "Timmy" macht Anzeichen für Sterbeprozess

Fachleuten zufolge liegt das Tier im Sterben. Der Wal reagiere nicht mehr auf Boote, was laut Bianca König von der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) Deutschland ein Zeichen für den Sterbeprozess sei.