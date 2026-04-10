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Buckelwal „Timmy“ lebt noch, aber zeigt erste Anzeichen des Sterbeprozesses

Der vor der Ostseeküste gestrandete Buckelwal "Timmy" lebt noch. Die Lage des Tieres sei unverändert. Fachleute sehen Anzeichen für den Sterbeprozess.
10.04.2026, 09:45

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Buckelwal liegt weiter in Wismarer Bucht

Der an der Ostseeküste gestrandete Buckelwal hat eine weitere Nacht überlebt. Die Lage des Tieres sei unverändert, sagte der Sprecher des Schweriner Umweltministeriums, Claus Tantzen. "Er atmet noch", bestätigte er. Außerdem soll der Wal in der Nacht leichte Aktivitäten gezeigt haben. Am Vormittag werde besprochen, was weiter unternommen werde. "Ich gehe davon aus, dass wir das Tier weiter in Ruhe lassen, wie wir es die letzten Tage gemacht haben", so Tantzen.

Buckelwal "Timmy" macht Anzeichen für Sterbeprozess

Fachleuten zufolge liegt das Tier im Sterben. Der Wal reagiere nicht mehr auf Boote, was laut Bianca König von der Tierschutzorganisation Whale and Dolphin Conservation (WDC) Deutschland ein Zeichen für den Sterbeprozess sei.

"Sehr bitter": Experten raten von Lebendbergung von Wal "Timmy" ab

Am Dienstag hatte Umweltminister Till Backhaus (SPD) auf Grundlage eines wissenschaftlichen Gutachtens entschieden, den Wal in Ruhe sterben zu lassen. Diese Entscheidung wird auch von dem International Whaling Commission Strandings Expert Panel (IWC SEP) unterstützt. Es betonte auch, dass das Tier durch weitere Rettungsversuche nur mehr leiden würde.

Deutschland
Agenturen, pres  | 

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