Buckelwal verschluckt Kajakfahrer - und spuckt ihn wieder aus

Die mit der Kamera aufgenommene Szene, die sich bereits am vergangenen Samstag ereignete, ging später viral. Sie war von Simancas Vater Dell Simancas in den Onlinenetzwerken veröffentlicht worden. In der Aufnahme ist zu hören, wie Simancas seinem Vater zuruft: "Ich dachte, er hätte mich verschluckt." Der seinem sichtlich geschockten Sohn zu Hilfe eilende Vater wiederum versuchte seinen Sohn mit den Worten zu beruhigen: "Entspann dich, entspann dich, ich komme."

Er habe gar nicht begriffen, was passierte. Er dachte, der Wal hätte ihn "gefressen". Laut Experten sind Buckelwale dazu aber aufgrund ihres kleinen Rachens gar nicht in der Lage.

Der Meeresbiologin Maria José Pérez von der Universität von Chile zufolge sind Vorfälle wie diese "sehr selten". Gegenüber der Nachrichtenagentur AFP vermutete sie, dass das Kajak "genau in der Futterstelle des Wals" mit Krill oder Fisch gelegen habe. So sei in der Aufnahme zu sehen gewesen, wie der Wal "seitlich mit offenem Maul an die Oberfläche kam". Wahrscheinlich habe der Meeressäuger das kleine Boot gar nicht bemerkt.