In Australien hat sich ein junger Buckelwal in den Hafen von Sydney verirrt und sich in Seilen und Bojen verfangen. Erst nach 22 Stunden konnte er am Freitag wieder befreit werden.

Die australischen Rettungskräfte waren nach eigenen Angaben am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) alarmiert worden und starteten umgehend eine Rettungsaktion.