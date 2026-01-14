Im Aerosports Trampoline Park im kanadischen Scarborough haben sich am Samstag dramatische Szenen abgespielt. Ein elfjähriger Bub benutzte die Seilrutsche in dem Indoor-Parkour und verletzte sich stark, nachdem er von der Vorrichtung gefallen war.

Sicherheitsgurt versagt bei Seilrutsche "Ich hatte die ganze Zeit Angst davor, zu sterben", erklärte Ramin Azizi gegenüber CTV News Toronto. Der Bub war mit seiner Mutter Mona beim Indoor-Parkour, die ihn dabei filmte, wie er die Seilrutsche benutzte. In der Aufnahme testete der Elfjährige noch das Seil, bevor er es nutzen wollte. Als er dann an der Reihe war, versagte sein Sicherheitsgurt und Ramin Azizi stürzte mehrere Meter zu Boden – vor den Augen seiner Mutter.

Das Kind hatte Glück, denn Azizi kam mit einigen inneren Prellungen und stärkeren Verletzungen am Rücken davon. "Es fühlt sich an, als hätte ich Krämpfe im ganzen Körper und mein Rücken schmerzt immer noch seit zwei Tagen", erklärte der Junge weiter. Seine Eltern sind von dem Vorfall erschüttert und fragen sich, wie der Sicherheitsgurt versagen konnte. "Da sind keine Sicherheitsnetze drunter. Da ist keine Polsterung drunter. Er ist auf den Betonboden gefallen", erklärte sein Vater Ahmed Sadir weiter.

Mitarbeiter riefen keine Rettung Die Eltern unterzeichneten beim Betreten des Aerosports Trampoline Parks eine Verzichtserklärung, aber vor Ort gab es nur einen Mitarbeiter, der den Parkour überwachte und den Kindern die Gurte anlegte. Das Sicherheitsgeschirr soll laut dem Vater des Kindes nach dem Anlegen nicht noch einmal kontrolliert worden sein. Als Ramin Azizi zu Boden fiel, war kein Personal vor Ort: "Sie haben nicht einmal 911 gerufen", erinnert sich Ahmed Sadir zurück. "Es gab Besucher, es gab andere Eltern, die anfingen, zu telefonieren und Mitgefühl zu zeigen. Jemand zog seine Jacke aus und legte sie meinem Sohn unter den Kopf. Bis wir die Einrichtung verließen, kam kein einziger Mitarbeiter."

Trotz des Unfalls wurden alle weiteren Stationen, wie die Trampolin-Ecke, Gokart-Strecke oder das Minigolf weiterhin benutzt. Um das Wohlbefinden des Elfjährigen hätte sich niemand in dem Indoor-Park gekümmert. "Stellen Sie sich vor, ein Kind fällt auf die Go-Kart-Bahn und wird vom Wagen überfahren. Man kann sich nicht vorstellen, dass die Go-Karts direkt unter einer Seilrutsche fahren“, sagte Sadir weiter.