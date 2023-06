Brustkreuz des verstorbenen Papstes Benedikt gestohlen

Unbekannte haben das Brustkreuz des verstorbenen emeritierten Papstes Benedikt XVI. gestohlen.

Der frühere Pontifex hatte das Brustkreuz seiner Heimatpfarrei in Traunstein vermacht, wie das Bayerische Landeskriminalamt am Dienstag mitteilte. Dort sei das "päpstliche Pektorale" am Montag aus der Stadtkirche St. Oswald entwendet worden.

