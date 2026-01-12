Brandkatastrophe in Crans-Montana: Barbesitzer offiziell in U-Haft

Das Zwangsmaßnahmengericht des Schweizer Kantons Wallis hat am Montag Untersuchungshaft für den Barbesitzer in der Folge des Brandes in Crans-Montana angeordnet. Diese Entscheidung gilt zunächst für einen Zeitraum von drei Monaten. Bei dem Feuer in der Bar "Le Constellation" waren in der Silvesternacht 40 Menschen ums Leben gekommen und 114 Menschen teils schwer verletzt worden.

Gegen das französische Betreiber-Ehepaar wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung und Körperverletzung ermittelt. Der Mann wurde nach einem Verhör am Freitag wegen Fluchtgefahr in Untersuchungshaft genommen, die nun bestätigt wurde. Zuvor sagte der Besitzer und Geschäftsführer Medien gegenüber, dass die Bar „dreimal innerhalb von zehn Jahren“ kontrolliert worden sei, und versprach, bei der Untersuchung zu kooperieren. Zum Zeitpunkt des Unglücks hielt sich der Mann Medienberichten zufolge nicht im „Le Constellation“ auf. Seine Frau, die während des Brandes vor Ort war, wurde leicht verletzt.

Das Zwangsmaßnahmengericht (ZMG) erklärte sich in der Mitteilung "bereit, die Untersuchungshaft aufzuheben, sofern verschiedene von der Staatsanwaltschaft beantragte Maßnahmen – darunter insbesondere die Hinterlegung von Sicherheiten – getroffen werden." Diese erschienen als angemessen, um der Fluchtgefahr entgegenzuwirken. In der Zwischenzeit müsse die Freiheitsentziehung bestehen bleiben.