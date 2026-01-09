Crans-Montana: Schweiz gedenkt der Todesopfer
Nach dem tödlichen Brand in einer Bar im Wintersportort Crans-Montana zu Silvester hat die Schweiz am Freitag der 40 Todesopfer gedacht.
Um 14.00 Uhr wurde landesweit eine Schweigeminute abgehalten, begleitet vom Glockengeläut der Kirchen. Zuvor hatte in Martigny, westlich von Crans-Montana, eine zentrale Trauerfeier begonnen. Daran nahmen neben Bundespräsident Guy Parmelin auch internationale Gäste teil, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron.
