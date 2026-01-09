Aktuelle Videos

Crans-Montana: Schweiz gedenkt der Todesopfer

Nach dem tödlichen Brand in einer Bar im Wintersportort Crans-Montana zu Silvester hat die Schweiz am Freitag der 40 Todesopfer gedacht.
09.01.26, 17:28

Um 14.00 Uhr wurde landesweit eine Schweigeminute abgehalten, begleitet vom Glockengeläut der Kirchen. Zuvor hatte in Martigny, westlich von Crans-Montana, eine zentrale Trauerfeier begonnen. Daran nahmen neben Bundespräsident Guy Parmelin auch internationale Gäste teil, darunter der französische Präsident Emmanuel Macron.

Kommentare