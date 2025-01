Brände in L.A.: Warum eine Österreicherin diesen "verdammten Ort" nicht verlässt

von Kathrin Pilz

"Erdbeben, Brände, Unruhen und Dürren – willst du diesen verdammten Ort nicht verlassen?!“ – „Aber was ist mit dem ,good life‘?“ So lautete der Untertitel einer Karikatur, der ein Paar in Shorts und T-Shirt beim Grillen in der gleißenden Sonne Kaliforniens vor einem Weihnachtsbaum zeigt. Das Bild stand auf dem Schreibtisch eines Professors an der University of Southern California, mit dem mein heutiger Ehemann zusammenarbeitete.

Es war das Jahr 1994. Los Angeles hatte sich gerade von den Rodney-King-Unruhen erholt, bei denen Menschen die engen Straßen in den Hollywood Hills in Brand gesteckt hatten, sowie von einem Erdbeben. Es war auch das Jahr, in dem wir die lebenswerteste Stadt der Welt – Wien – hinter uns ließen, um nach Los Angeles zu ziehen. Diese Karikatur brannte sich in mein Gedächtnis ein. Ich kapierte es nicht: Was war so gut am Leben in Los Angeles? Weihnachten in Shorts zu feiern, kam mir traurig vor, und im Vergleich zur Schönheit der europäischen Architektur sahen die Häuser etwas trostlos aus. Tatsächlich war das einzig Attraktive das ständige goldene Licht, in das die Stadt getaucht war.