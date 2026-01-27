Vor Borkum: Frachtschiff mit 1.300 Autos in Brand
Zusammenfassung
- Vor Borkum geriet der Autotransporter "MS Thames Highway" mit 1.300 Fahrzeugen an Bord in Brand, das Feuer ist inzwischen gelöscht.
- Das Schiff ist wegen Maschinenschäden manövrierunfähig und soll nach Emden geschleppt werden.
- Großeinsatz mit Spezialkräften, Hubschraubern und Seenotrettung wurde ausgelöst, verletzt wurde niemand.
Vor der deutschen Nordseeinsel Borkum ist ein Autotransporter mit 1.300 Fahrzeugen an Bord in Brand geraten.
Das Feuer ist inzwischen gelöscht, wie das Havariekommando in Cuxhaven am Dienstag mitteilte. Wegen Maschinenschäden kann das Schiff aber nicht mehr eigenständig fahren, es soll nun nach Emden geschleppt werden.
Die knapp 150 Meter lange "MS Thames Highway", die unter der Flagge der Bahamas fährt, war demnach unterwegs von Emden ins britische Grimsby, als am späten Montagabend im Maschinenraum Feuer ausbrach. An Bord waren 18 Besatzungsmitglieder und ein Lotse. Verletzt wurde niemand. Die Besatzung habe den Raum sofort luftdicht verschlossen, erklärte das Havariekommando. So sei eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert worden.
Großeinsatz ausgelöst
Das Havariekommando übernahm die Einsatzleitung und schickte sechs Einsatzkräfte, die speziell für die Schiffsbrandbekämpfung auf See ausgebildet sind. Sie wurden mit einem Polizeihubschrauber zum Schiff geflogen. Auch Feuerwehren waren im Einsatz.
Der Seenotrettungskreuzer Hamburg der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger war in direkter Nähe der "MS Thames Highway" in Bereitschaft, wie das Havariekommando ausführte.
Außerdem wurden weitere Hubschrauber, Einsatzkräfte und Schiffe aus Deutschland und den Niederlanden alarmiert. Vor Borkum herrschten Wetterverhältnisse mit zwei Meter hohen Wellen und Windstärke vier.
