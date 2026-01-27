Vor Borkum: Frachtschiff mit 1.300 Autos in Brand

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Vor der deutschen Nordseeinsel Borkum ist ein Autotransporter mit 1.300 Fahrzeugen an Bord in Brand geraten. Das Feuer ist inzwischen gelöscht, wie das Havariekommando in Cuxhaven am Dienstag mitteilte. Wegen Maschinenschäden kann das Schiff aber nicht mehr eigenständig fahren, es soll nun nach Emden geschleppt werden.

Die knapp 150 Meter lange "MS Thames Highway", die unter der Flagge der Bahamas fährt, war demnach unterwegs von Emden ins britische Grimsby, als am späten Montagabend im Maschinenraum Feuer ausbrach. An Bord waren 18 Besatzungsmitglieder und ein Lotse. Verletzt wurde niemand. Die Besatzung habe den Raum sofort luftdicht verschlossen, erklärte das Havariekommando. So sei eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindert worden. Großeinsatz ausgelöst Das Havariekommando übernahm die Einsatzleitung und schickte sechs Einsatzkräfte, die speziell für die Schiffsbrandbekämpfung auf See ausgebildet sind. Sie wurden mit einem Polizeihubschrauber zum Schiff geflogen. Auch Feuerwehren waren im Einsatz.