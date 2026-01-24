Großeinsatz in Pernersdorf: Presshaus in Kellergasse brannte
Aufgrund der Holzkonstruktion des Presshauses, konnten die Feuerwehrmitglieder das Presshaus nur von Außen löschen.
90 Feuerwehrmitglieder von acht Feuerwehren standen Freitagabend mit zwölf Atemschutztrupps in Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn) im Einsatz: Dort brannte ein Presshaus in der Kellergasse, das "Brand Aus" wurde kurz nach 20.30 Uhr gegeben.
Alarmstufe musste erhöht werden
Beim Eintreffen in der Kellergasse zeigte sich den ersten Einsatzkräften bereits eine starke Rauchentwicklung im gesamten Dachbereich. Die Feuerwehren begannen mit ersten Löschmaßnahmen von außen. "Aufgrund der massiven Rauchentwicklung und des damit verbundenen erhöhten Bedarfs an Atemschutztrupps wurde die Alarmstufe in weiterer Folge auf B3 erhöht", heißt es im Bericht des Bezirksfeuerwehrkommandos Hollabrunn.
Somit wurden zusätzlich zu den Feuerwehren Pernersdorf, Haugsdorf, Pfaffendorf-Karlsdorf und Peigarten die Feuerwehren Zellerndorf, Hollabrunn und Guntersdorf alarmiert.
"Aufgrund der baulichen Gegebenheiten, insbesondere der Holzkonstruktion der Decke, war ein Innenangriff zu riskant", erklärt Einsatzleiter Johann Wanek, weshalb die Brandbekämpfung ausschließlich von außen und aus gesicherten Bereichen rund um das Objekt erfolgt ist. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.
