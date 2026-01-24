Großeinsatz in Pernersdorf: Presshaus in Kellergasse brannte

Alarmstufe musste erhöht werden

Beim Eintreffen in der Kellergasse zeigte sich den ersten Einsatzkräften bereits eine starke Rauchentwicklung im gesamten Dachbereich. Die Feuerwehren begannen mit ersten Löschmaßnahmen von außen. "Aufgrund der massiven Rauchentwicklung und des damit verbundenen erhöhten Bedarfs an Atemschutztrupps wurde die Alarmstufe in weiterer Folge auf B3 erhöht", heißt es im Bericht des Bezirksfeuerwehrkommandos Hollabrunn.

Somit wurden zusätzlich zu den Feuerwehren Pernersdorf, Haugsdorf, Pfaffendorf-Karlsdorf und Peigarten die Feuerwehren Zellerndorf, Hollabrunn und Guntersdorf alarmiert.