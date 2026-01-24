Niederösterreich

Großeinsatz in Pernersdorf: Presshaus in Kellergasse brannte

Brand Pernersdorf
Aufgrund der Holzkonstruktion des Presshauses, konnten die Feuerwehrmitglieder das Presshaus nur von Außen löschen.
24.01.26, 10:25

90 Feuerwehrmitglieder von acht Feuerwehren standen Freitagabend mit zwölf Atemschutztrupps in Pernersdorf (Bezirk Hollabrunn) im Einsatz: Dort brannte ein Presshaus in der Kellergasse, das "Brand Aus" wurde kurz nach 20.30 Uhr gegeben.
Großbrand in Pernersdorf: Niemand verletzt, Wasser wurde zu wenig

Alarmstufe musste erhöht werden 

Beim Eintreffen in der Kellergasse zeigte sich den ersten Einsatzkräften bereits eine  starke Rauchentwicklung im gesamten Dachbereich. Die Feuerwehren begannen mit ersten Löschmaßnahmen von außen. "Aufgrund der massiven Rauchentwicklung und des damit verbundenen erhöhten Bedarfs an Atemschutztrupps wurde die Alarmstufe in weiterer Folge auf B3 erhöht", heißt es im Bericht des Bezirksfeuerwehrkommandos Hollabrunn
 
Somit wurden zusätzlich zu den Feuerwehren Pernersdorf, Haugsdorf, Pfaffendorf-Karlsdorf und Peigarten die Feuerwehren Zellerndorf, Hollabrunn und Guntersdorf alarmiert.
Brand Pernersdorf

Brand Pernersdorf

Brand Pernersdorf

Brand Pernersdorf

Brand Pernersdorf

"Aufgrund der baulichen Gegebenheiten, insbesondere der Holzkonstruktion der Decke, war ein Innenangriff zu riskant", erklärt Einsatzleiter Johann Wanek, weshalb die Brandbekämpfung ausschließlich von außen und aus gesicherten Bereichen rund um das Objekt erfolgt ist. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

