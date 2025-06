Großbrand in Pernersdorf: Niemand verletzt, Wasser wurde zu wenig

"Es ist ein Rieseneinsatz. Das Feuer hat viel Schaden angerichtet. Aber zum Glück keinen Personenschaden", berichtet Pernersdorfs Bürgermeister Erwin Kasper. Als der KURIER ihn am Telefon erwischt, ist der Feuerwehreinsatz, bei dem der Bürgermeister vor Ort ist, noch in vollem Gange: Ein Wohnhaus am Anfang des Ortes hat gebrannt, zwischenzeitlich waren 15 Feuerwehren im Einsatz.

"Bereits während der Anfahrt war eine massive Rauchsäule sichtbar", schildert Bezirksfeuerwehrsprecher Wolfgang Thürr. Die ersten Flammen schlugen bereits aus dem Dachstuhl, als die ersten Einsatzkräfte eintrafen. Das betroffene Gebäude war stark verwinkelt, dicht verbaut und mehrere Scheunen und Gebäudeteile direkt verbunden. "Die dichte Bebauung und der hohe Anteil an brennbarem Material machten den Einsatz besonders herausfordernd", so Thürr.