Bootsunglück mit Migranten vor Malta: Mindestens zehn Tote

Ein von Libyen mit etwa 60 Migranten an Bord gestartetes Boot ist in maltesischen Gewässern gekentert. Die italienische Küstenwache, die sich umgehend mit einem Rettungsboot in das Gebiet begab, konnte bisher zehn Leichen bergen.

48 Menschen wurden gerettet. Die Suche in dem Gebiet dauern unter der Koordination der maltesischen Behörden an, teilte die italienische Küstenwache am Sonntag mit.