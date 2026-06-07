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Bootsunglück mit Migranten vor Malta: Mindestens zehn Tote
48 Menschen wurden gerettet.
Ein von Libyen mit etwa 60 Migranten an Bord gestartetes Boot ist in maltesischen Gewässern gekentert. Die italienische Küstenwache, die sich umgehend mit einem Rettungsboot in das Gebiet begab, konnte bisher zehn Leichen bergen.
48 Menschen wurden gerettet. Die Suche in dem Gebiet dauern unter der Koordination der maltesischen Behörden an, teilte die italienische Küstenwache am Sonntag mit.
Die italienische Küstenwache befand sich bereits im Rahmen ihrer regulären Aufgaben auf See, als sie auf Ersuchen der maltesischen Behörden an der Such- und Rettungsaktion teilnahm. Das gekenterte Boot befand sich etwa 45 Seemeilen südöstlich von Malta.
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